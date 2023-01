Apple Glass: il progetto è stato archiviato, al loro posto un visore AR/VR ‘economico’

Secondo nuove indiscrezioni rilanciate dal noto giornalista Mark Gurman, Apple avrebbe (almeno temporaneamente) archiviato il progetto per produrre un paio di occhiali smart in realtà aumentata.

Sarebbero dovuti essere il prossimo grande progetto di Apple, dopo il visore mixed reality che uscirà più avanti nel corso del 2023. A differenza del visore in uscita quest’anno (che probabilmente costerà oltre 3mila euro), gli occhiali AR venivano descritti come un prodotto destinato al pubblico di massa e dunque con un price tag sicuramente importante, ma comunque accessibile anche al consumatore medio (un po’ come gli iPhone).

In origine, Apple aveva previsto di ultimare la progettazione degli occhiali AR in vista di un lancio nel 2023. Poi la deadline è stata posticipata al 2025, ma a quanto apprendiamo da Bloomberg, l’azienda avrebbe infine deciso di mettere completamente in pausa il progetto.

La fase di progettazione si sarebbe dimostrata estremamente problematica e Apple non sarebbe ancora riuscita a realizzare un prototipo soddisfacente. Per questo motivo, l’azienda ha scelto di concentrare le sue risorse su una versione economica del suo visore AR/VR.

Questo visore riprenderà almeno in parte le caratteristiche del prodotto high-end in uscita nel 2023, ma avrà un prezzo accessibile, probabilmente compreso trai 1000 e 1500 dollari. Secondo Bloomberg, questo visore per la realtà mista economico potrebbe uscire tra il 2025 e il 2026.