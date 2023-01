The Mandalorian 3: trailer e poster italiani, le foto ufficiali

Disney+ ha diffuso il nuovo, emozionante trailer in lingua originale della terza stagione di The Mandalorian durante l’intervallo della partita del Super Wild Card della NFL tra i Dallas Cowboys e i Tampa Bay Buccaneers, trasmessa negli Stati Uniti in simulcast su ABC, ESPN e ESPN+. Ecco ora arrivare anche la versione italiana del video, insieme alle prime foto ufficiali e alla key art per la terza stagione della serie originale live-action, acclamata dalla critica e prodotta da Lucasfilm, che sarà in streaming in esclusiva su Disney+ a partire dal 1° marzo.

Continuano i viaggi del Mandaloriano nella galassia di Star Wars. Un tempo cacciatore di taglie solitario, Din Djarin si è riunito a Grogu. Nel frattempo, la Nuova Repubblica lotta per allontanare la galassia dal suo passato oscuro. Il Mandaloriano incontrerà vecchi alleati e si farà nuovi nemici mentre lui e Grogu continuano il loro viaggio insieme.

La serie è interpretata da Pedro Pascal, Katee Sackhoff, Carl Weathers, Amy Sedaris, Emily Swallow e Giancarlo Esposito. Tra i registi degli otto episodi della terza stagione ci sono Rick Famuyiwa, Rachel Morrison, Lee Isaac Chung, Carl Weathers, Peter Ramsey e Bryce Dallas Howard.

Jon Favreau è showrunner/capo sceneggiatore ed executive producer insieme a Dave Filoni, Rick Famuyiwa, Kathleen Kennedy e Colin Wilson. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono executive producer.

