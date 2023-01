Rainbow Six: Michael B. Jordan protagonista del film tratto da Tom Clancy

Uno dei titoli più importanti della serie di Tom Clancy diventerà un lungometraggio con protagonista Michael B. Jordan, diretto da Chad Stahelski: stiamo parlando dell’action Rainbow Six. Sarà il sequel di Senza Rimorso, film uscito nel 2021 in streaming, mentre per questo è prevista una distribuzione al cinema.

Michael B. Jordan vestirà di nuovo i panni di John Kelly, ed al centro della storia ci sarà il racconto delle vicende che coinvolgono una squadra di antiterrorismo dal nome in codice “Rainbow”. Il libro è stato pubblicato da Tom Clancy nel 1988.

Michael B. Jordan farà anche da produttore del progetto con Elizabeth Raposo per Outlier Society company, e ci saranno anche Akiva Goldsman e Greg Lessans per Weed Road Pictures, Josh Appelbaum e Andre Nemec per The Saw Mill. Stahelski sarà anche tra i produttori, assieme a Jason Spitz e Alex Young.

Il primo film, Senza Rimorso, è uscito direttamente sulla piattaforma Prime Video. La storia vede protagonista il Capo Scelto John Kelly, la cui vita cambia completamente quando una squadra di soldati russi uccide la sua famiglia per rappresaglia. Deciso a vendicarsi, si unirà ad un Navy Seal e ad un agente CIA e con loro scoprirà di trovarsi in una cospirazione più grande di quanto immaginassero. Combattuto tra il desiderio di vendetta e la lealtà verso il suo Paese, Kelly affronterà i suoi nemici senza rimorso nel tentativo di scoprire chi si cela dietro tutto quanto.

Ecco il trailer.

Ricordiamo che la serie di libri su Jack Ryan pubblicata da Tom Clancy è durata dal 1984 fino al 2015.