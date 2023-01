Only Murders In The Building 3: Meryl Streep entra nel cast

Nel cast di Only Murders in the Building 3 è entrata anche Meryl Streep. L'annuncio è stato fatto da Selena Gomez.

Il cast di Only Murders in the Building 3 sta diventando sempre più importante e corposo: da poco è stato annunciato un grandissimo nome che si unisce al roster di interpreti già presenti, stiamo parlando di Meryl Streep.

L’annuncio è stato fatto da Selena Gomez attraverso un video su Instagram. Nel video vediamo, tra gli altri, Paul Rudd, e ad un certo punto compare anche l’iconica Meryl Streep.

https://www.instagram.com/reel/Cnh-j5TIc0U/?utm_source=ig_web_copy_link

Nella seconda stagione di Ony Murders in the building in seguito alla sconvolgente morte del presidente del consiglio di amministrazione di Arconia, Bunny Folger, Charles (Steve Martin, Il padre della sposa), Oliver (Martin Short, The Morning Show) e Mabel (Selena Gomez, I morti non muoiono) tentano di smascherare il suo assassino. Tuttavia, ne derivano tre (sfortunate) complicazioni: il trio è implicato pubblicamente nell’omicidio di Bunny, si trova al centro di un podcast rivale e inoltre deve affrontare un gruppo di vicini newyorkesi convinti che abbiano commesso l’omicidio.

Ricordiamo che Only Murders in the Building è stata creata da Steve Martin e John Hoffman. La prima stagione della serie è stata distribuita negli Stati Uniti sulla piattaforma streaming Hulu a partire dal 31 agosto 2021. In Italia è arrivata su Disney+ come Star Original.