NVIDIA GeForce RTX 40 per laptop: svelata la data di apertura dei preordini

NVIDIA ha presentato l’intera line-up delle GPU GeForce RTX 40 per laptop in occasione del CES di Las Vegas. Troviamo le GPU di fascia alta RTX 4090 e RTX 4080, che si sono immediatamente fatte notare per le loro prestazioni incredibilmente elevate.

Sono in grado di eguagliare alcune delle più potenti GPU per desktop della scorsa generazione, con il vantaggio che ovviamente stiamo parlando di dei prodotti per laptop e dunque ottimizzate per prodotti compatti e portabili.

Finalmente sappiamo anche quando inizieranno ad essere disponibili per il preordine. Secondo WCCF Tech, i primi laptop che utilizzeranno le nuove GeForce RXT 40 partiranno da un prezzo di minimo 1999 dollari e saranno disponibili per il preordine a partire dall’8 febbraio.

A partire dall’8 febbraio dovrebbero essere disponibile per il preordine la stragrande maggioranza dei laptop da gaming di prossima generazione con RTX 40 presentati a Las Vegas.

Detto ciò, ricordiamo che le GeForce RTX 4090 avranno prestazioni analoghe – se non perfettamente sovrapponibili – a quelle delle RTX 3090 per destkop, mentre le RTX 4080 sono simili alle RTX 3080 da 12GB per desktop.

Ogni laptop, a seconda del produttore, avrà il suo sistema di raffreddamento proprietario, oltre che limiti di potenza e di efficienza termica specifici. Tutte specifiche che hanno inevitabilmente un impatto sulle prestazioni reali delle GPU. Il consiglio è di aspettare le recensioni dei laptop in uscita prima di decidere come e dove spendere i vostri soldi.