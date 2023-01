Miner è il super taxi elettrico disegnato da Giugiaro che promette una rivoluzione

È un ‘Super Taxi‘: il design è stato curato dal leggendario Giorgetto Giugiaro, è completamente elettrico ma le batterie si cambiano al volo (battery swap) come quelle dei vecchi telefoni. Al suo interno troviamo dei grandi schermi per l’infotainement e perfino snack e bevande.

Nessun robot: il taxi è guidato da tassisti (non NCC, non driver improvvisati) regolari, che tuttavia invece di acquistare il mezzo possono noleggiarlo, con una tariffa fissa di 0,99€ per Km (un impatto minimo sul regolare prezzo delle corse).

Quello che vi abbiamo descritto è il sogno di Etioca Holding, startup nata a Torino che si è data l’obiettivo di rivoluzionare il settore dei taxi. Il veicolo invece si chiama Miner e come dicevamo sopra è completamente elettrico.

I conducenti-imprenditori possono utilizzare il super taxi e tutti i servizi connessi al costo di 0,99 cent/km, un prezzo medio europeo per km. Il progetto è stato realizzato grazie a un investimento di 400 milioni di dollari e si prevede di raggiungere 1,2 miliardi di dollari nei prossimi 3 anni. La messa in produzione è prevista per il 2024, dopo che Etioca Holding ha acquisito la carrozzeria Coggiola, diventando così titolare della licenza WMI per la produzione illimitata di una vasta gamma di veicoli. Il progetto punta anche alla quotazione in Borsa e ha già assunto quasi 1000 persone a Torino.