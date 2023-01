Le api a rischio glifosato

Secondo una nuova ricerca condotta da scienziati del Trinity College di Dublino, le api potrebbero essere a rischio di esposizione al glifosato, un ingrediente attivo di alcuni dei diserbanti più comunemente usati nell’UE, attraverso il nettare contaminato di fiori selvatici. Residui di glifosato sono stati trovati in precedenza nel nettare e nel polline raccolti dalle api che si nutrono sulle piante che sono state bersagliate selettivamente con il diserbante, ma questa è la prima volta che viene segnalata la presenza di residui di glifosato nei fiori selvatici non irrorati che crescono vicino ai campi. Inoltre, sebbene il glifosato sia destinato a uccidere solo le piante, è stato dimostrato che danneggia l’apparato digerente di api e bombi, rendendoli più vulnerabili alle infezioni, e può avere altre conseguenze negative. Elena Zioga, della School of Natural Sciences del Trinity College di Dublino, co-autrice dell’articolo recentemente pubblicato sulla rivista Heliyon ha dichiarato: “È la prima volta che il glifosato viene segnalato nei fiori selvatici non irrorati in condizioni di agricoltura convenzionale e, anche se abbiamo bisogno di ulteriori ricerche per scoprire quanto più alte sarebbero le concentrazioni di glifosato nelle piante irrorate direttamente, sappiamo che le api selvatiche e le api mellifere visiteranno i fiori selvatici contaminati per raccogliere polline e nettare. Saranno quindi esposte al glifosato e questo potrebbe avere un impatto sulla loro salute e sul servizio di impollinazione che forniscono.

“Il glifosato è il diserbante più usato nell’Unione europea ed è molto comune anche in altre parti del mondo. I residui che abbiamo trovato nel nettare in questo studio superavano i livelli massimi di glifosato consentiti in Europa nel miele e nei prodotti delle api, il che suggerisce che potrebbero essere dannosi per le api da miele e per chi lo mangia”. Elena ha campionato campi coltivati di colza e campi di mirtilli selvatici che crescevano nelle vicinanze in sette diverse località dell’Irlanda orientale e sudorientale. In tre di queste località, sono stati trovati residui di glifosato nel polline e nel nettare dei fiori di mora entro una settimana dall’irrorazione.

“Sapendo che le api possono essere esposte a residui di glifosato nell’ambiente, è importante che vengano condotte ulteriori ricerche per valutare l’impatto del glifosato su più specie di api. Come ulteriore priorità, raccomandiamo di indagare immediatamente sul glifosato come essiccante prima del raccolto delle colture per capire meglio come questo impatti sulle piante da fiore che crescono vicino ai campi coltivati, per consentire una maggiore base di prove per la valutazione del rinnovo dell’autorizzazione di mercato del glifosato nell’Unione Europea” ha dichiarato la ricercatrice.