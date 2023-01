Il matrimonio nella Creta minoica

Con l’aiuto dell’analisi degli antichi genomi, è stato possibile ottenere per la prima volta informazioni sulle regole di parentela che regolavano i matrimoni nella Creta minoica e nella Grecia micenea. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Nature Ecology & Evolution.

Un team di ricerca dell’Istituto Max Planck per l’antropologia evolutiva (MPI-EVA), insieme a un gruppo internazionale di partner, ha analizzato oltre 100 genomi di persone dell’Età del Bronzo provenienti dall’Egeo. “Senza la grande collaborazione con i nostri partner in Grecia e nel mondo, questo non sarebbe stato possibile”, afferma l’archeologo Philipp Stockhammer, uno degli autori principali dello studio.

Il primo albero genealogico biologico di una famiglia micenea

Grazie ai recenti progressi metodologici nella produzione e nella valutazione delle serie di dati genetici antichi, è stato possibile produrre dati estesi anche in regioni con problemi di conservazione del DNA a causa delle condizioni climatiche, come la Grecia. Per un villaggio miceneo del XVI secolo a.C. è stato addirittura possibile ricostruire la parentela degli abitanti della casa – il primo albero genealogico finora ricostruito geneticamente per l’intera regione del Mediterraneo antico. A quanto pare, alcuni dei figli vivevano ancora in quello che potrebbe essere definito come casale dei genitori in età adulta. Questo è stato supposto perchè i figli furono sepolti in una tomba sotto il cortile della tenuta. Una delle mogli che si sposò nella casa portò la sorella nella famiglia, dato che anche il suo bambino era sepolto nella stessa tomba.

L’abitudine di sposare un cugino di primo grado

Tuttavia, un’altra scoperta è stata del tutto inaspettata: a Creta e nelle altre isole greche, così come sulla terraferma, era molto comune sposare il proprio cugino di primo grado 4000 anni fa. “Sono stati pubblicati più di mille genomi antichi provenienti da diverse regioni del mondo, ma sembra che un sistema così rigido di matrimonio tra parenti non esistesse in nessun’altra parte del mondo antico”, afferma Eirini Skourtanioti, autrice principale dello studio che ha condotto le analisi. “È stata una sorpresa per tutti noi e solleva molte domande”. Come si possa spiegare questa particolare regola matrimoniale, il team di ricerca può solo fare delle ipotesi. “Forse era un modo per evitare che i terreni agricoli ereditati venissero sempre più divisi? In ogni caso, garantiva una certa continuità della famiglia in un luogo, che è un prerequisito importante per la coltivazione di olive e vino, ad esempio”, sospetta Stockhammer. “Ciò che è certo è che l’analisi degli antichi genomi continuerà a fornirci in futuro nuove e fantastiche informazioni sulle antiche strutture familiari”, aggiunge Skourtanioti.