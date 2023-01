Dipendenza da smartphone: disintossicarsi dai social almeno una settimana

Un recente studio consiglia di prendersi una settimana di pausa dai social per disintossicarsi. Le piattaforme digitali funzionano per il principio della ricompensa.

Le piattaforme digitali hanno come base il principio della ricompensa. In pratica, si aggiornano con un tocco delle dita. La dipendenza che creano i social network è proprio causata da questo. Ogni volta che apriamo lo smartphone c’è sempre qualcosa di nuovo che ci aspetta. Se si ha in mano lo smartphone in ogni momento del giorno, allora vuol dire che è un malessere da non sottovalutare.

In questi casi, un recente studio consiglia di prendersi una settimana di pausa dai social network per uscire dalla dipendenza. Anche per valutarne i benefici a livello di salute mentale. Una disintossicazione dai social network aiuterebbe ad avere un controllo sull’attività digitale. Inoltre, aumenterebbe la consapevolezza del tempo impiegato sul web, alleviando stress e migliorando la concentrazione. Il primo passo è capire di dover svolgere questa disintossicazione, il secondo è riuscirci.

Una settimana di pausa dai social network porterebbe vantaggi psicologici ed emotivi. Un modo per capire che questi non devono e possono sostituirsi alla vita reale. Qualcosa per farci capire che possiamo riprendere hobby all’aria aperta e godere al meglio della vita al di fuori delle mura domestiche e di internet. Utile sarebbe l’installazione di un’app che misuri il tempo trascorso online e che invii notifiche di allerta, se si supera il limite di uso impostato. È consigliabile lasciare lo smartphone in borsa quando si è in ufficio e distante quando si è in casa.