Avatar 3: smentita la presenza di Vin Diesel

Ora che gli incassi di Avatar: La Via dell’Acqua stanno proiettando verso la produzione di Avatar 3, arrivando dei nuovi dettagli sui sequel del franchise. Tra questi, il produttore Jon Landau ha voluto smentire la presenza di Vin Diesel in Avatar 3.

Il produttore ha dichiarato a riguardo:

Vin Diesel è un fan di Avatar. Tempo fa ha visitato il set durante una giornata di produzione ed ha visto come si lavorava, e le persone hanno scambiato quella visita per una sua partecipazione alla saga.

Tutto questo è avvenuto nel 2019, quando Vin Diesel aveva postato un video su Instagram dal set di Avatar, dichiarando:

C’è solo una persona a Hollywood con cui avrei sempre voluto lavorare e dalla quale avrei voluto imparare delle cose. Ora penso che è valsa la pena aspettare.

Successivamente parlando a MTV lo stesso interprete sembrava aver confermato la partecipazione.

Adoro James Cameron ed adoro la saga di Avatar, perciò penso di poter dire che lavoreremo insieme.

Ecco il video con le sue dichiarazioni.

Guys, I think @vindiesel is in the AVATAR sequels. All of my interests are converging! @JimCameron pic.twitter.com/3Fn2JUy6Uz — Josh Horowitz (@joshuahorowitz) June 14, 2021

Cosa aspettarsi da Avatar 3?

Nel frattempo il regista James Cameron ha parlato di alcuni dettagli di Avatar 3 a cui sta cercando dare una certa importanza.

Sto cercando di prendermi un momento per riflettere su ciò che il pubblico ha particolarmente apprezzato. Non voglio essere troppo radicale, però vorrei empatizzare con qualche situazione che le persone hanno particolarmente ben visto. Ad esempio il personaggio di Lo’ak ha colpito in maniera forte gli spettatori, e vorrei trovare il modo per…cioè, ha già avuto spazio come narratore. Sto tirando fuori un po’ di cose, però penso possa essere interessante far capire agli appassionati qualcosa in più su cosa potrebbero aspettarsi.

Nel frattempo gli incassi di Avatar: La Via dell’Acqua si sono assestati sugli 1,9 miliardi, suddivisi in 1,3 miliardi d’incassi a livello internazionale, e 572 negli Stati Uniti.

Con Avatar: La Via dell’Acqua, l’esperienza cinematografica raggiunge nuove vette: Cameron trasporta il pubblico nel magnifico mondo di Pandora in un’avventura spettacolare e ricca di azione. Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano.

Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, la produzione Lightstorm Entertainment è interpretata da Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet. La sceneggiatura è scritta da James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver, e il soggetto è di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno. David Valdes e Richard Baneham sono i produttori esecutivi.