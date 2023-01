Apple ha presentato M2 Pro e M2 Max, il chip più potente mai installato su un portatile

Apple ha annunciato i nuovi M2 Pro e M2 Max, due SoC (system on a chip) di ultima generazione che portano a livelli ancora più superiori le già di per sé straordinarie prestazioni dei processori Apple Silicon.

M2 Pro offrirà una CPU fino a 12-core e una GPU fino a 19-core, insieme a un massimo di 32GB di veloce memoria unificata. M2 Max potenzia ulteriormente le capacità del chip M2 Pro, con una GPU fino a 38-core, il doppio della banda di memoria unificata e fino a 96GB di memoria unificata.

Apple è l’unica a creare SoC come M2 Pro e Ma2 Max. Offrono prestazioni di livello pro incredibili unite a un’efficienza energetica all’avanguardia nel settore. Con una CPU e una GPU ancora più potenti, il supporto per un sistema di memoria unificata più grande e un media engine evoluto, M2 Pro e M2 Max rappresentano un progresso impressionante per i chip Apple