Velma: il pubblico rigetta la serie spin-off di Scooby-Doo con un 7% di approvazione su Rotten Tomatoes

L’arrivo di Velma su HBO Max sembra non aver convinto il pubblico degli appassionati di Scooby-Doo, considerando che su Rotten Tomatoes proprio il risultato dei voti dell’audience ha portato ad un 7% di approvazione.

Secondo quanto scritto sull’aggregatore di recensioni:

Questo radicale lavoro di rielaborazione del Mistery Team di Scooby-Doo è pieno di stile e attitudine, ma non riesce ad avere le idee giuste per trasformarsi in qualcosa di abbastanza divertente.

La critica ha però risposto alla classificazione del pubblico con un 55% di approvazione per Velma. Tra i giudizi che possiamo menzionare da parte degli appassionati eccone alcuni.

Se avessi potuto giudicare Velma più bassa di mezza stellina lo avrei fatto. Si tratta di una serie realizzata senza vero amore per il progetto originale.

E poi:

Velma sembra veramente rozza, non la ricordavo in questo modo. La serie sembra scritta in maniera superficiale, e le battute sono piuttosto ripetitive. Per fortuna Scooby-Doo non era coinvolto nel progetto. Non so chi possa vedere Velma, perché si tratta di una serie piatta, e che non intrattiene abbastanza.

E ancora:

Questa serie appare come una sorta di fan-fiction di qualità atroce. Può risultare godibile se la si pensa come un progetto completamente lontano dallo show originale. Nonostante anche le versioni attuali di Scooby-Do siano distanti dalle originali, questa serie su Velma appare come sovraccarica di battute futili.

Nelle altre recensioni degli utenti viene rimarcata più volte la distanza dalla serie originale di Scooby-Doo, con Fred che appare come un personaggio violento, e Daphne fatta passare per una spacciatrice. C’è anche chi chiede un esorcismo per Velma. Insomma, il pubblio sembra non aver affatto apprezzato questo spin-off adulto di Scooby-Doo.

Ma, nonostante questo, l’Entertainment Identifier Registry (EIDR) ha ripotato Velma come un progetto che continua ad andare avanti per HBO Max, con ben altri undici episodi in sviluppo. Cosa deciderà di fare la piattaforma dopo tutte queste critiche?

Intanto qui sotto potete vedere il trailer di Velma.

Il cartone animato racconta le origini del personaggio Velma Dinkley, uno dei membri dlla Scooby-Doo Mystery Inc. Dietro questa origini story saranno raccontati e mostrati alcuni degli eventi americani legati al mistero più importanti degli ultimi decenni.

La voce originale di Velma, Mindy Kailing, farà da produttrice esecutiva del progetto, che ha come showrunner Charlie Grandy. Nel cast vocale originale è presente anche Constance Wu che fa Daphne, Sam Richardson che dà la voce a Shaggy, Glenn Howerton come Fred. Tra i membri aggiunti del cast troviamo Jane Lynch, Wanda Sykes, Russell Peters, Melissa Fumero, Stephen Root, Gary Cole, Ken Leung, Cherry Jones, Frank Welker, “Weird Al” Yankovic, Fortune Feimster, Yvonne Orji, Sarayu Blue, Nicole Byer, Ming-Na Wen, Shay Mitchell, Debby Ryan, Kulap Vilaysak, e Karl-Anthony Towns.