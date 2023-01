Palloni sonda: riconosciute polizze assicurative

Le statistiche contano che dei 2,6 miliardi di dollari di valore nel 2028 in relazione all’economia spaziale mondiale, i palloni sonda ne rappresenteranno l’87%. Ogni giorno, da 1.300 basi di lancio in tutto il mondo partono verso la stratosfera a 40 metri di altezza. Insieme ai palloni sonda vi sono anche dirigibili e aeromobili stratosferici.

I palloni sonda hanno bisogno di una copertura assicurativa importante, vista la loro attività piena di rischi. Ecco che entra in scena la nota Cabi Broker. Quest’ultima, conosciuta per creare polizze assicurative per i soci DronEzine, è entrata nel mercato stratosferico.

È una nuova polizza di responsabilità civile per palloni stratosferici che portano payload di diverso tipo per scopi diversi. L’abbiamo creata perché ci hanno contattato realtà operanti nel settore aerospaziale che ci conoscevano proprio per il nostro impegno con le polizze per i droni a fianco di DronEzine. La polizza per palloni stratosferici copre i danni a terzi a seguito di incidenti durante tutto il volo, dal decollo all’atterraggio. Il massimale arriva fino a 5 milioni di euro, e per la massima flessibilità si possono concordare formule che prevedono diversi lanci compresi nel premio.

Marco De Francesco, responsabile del progetto per Cabi Broker