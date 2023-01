Kevin Spacey a Torino torna a parlare in pubblico: “Non mi sono mai nascosto”

Kevin Spacey è in Italia, ospite del Museo del Cinema di Torino, luogo in cui ha ricevuto la Stella della Mole. Parlando in pubblico, dopo essere stato assolto in un processo per molestie sessuali (mentre altri sono ancora in corso), l’interprete ha dichiarato di non essersi mai nascosto dopo gli scandali.

Ecco le sue parole:

Vivo la mia vita ogni giorno, vado al ristorante, incontro le persone, guido, gioco a tennis, ho sempre incontrato persone generose, genuine e compassionevoli. Non mi sono nascosto, non sono andato a vivere in una grotta. Quello che si vede nei media non è la vita vera, non mi sto riappropriando della vita pubblica perché non l’ho mai lasciata. Ho sempre incontrato persone che mi hanno difeso e sostenuto, sin da quando all’inizio della carriera nessuno voleva assumermi ma poi qualcuno non ha creduto in me. Ed è accaduto di nuovo. Le esperienze della vita cambiano tutti, l’esistenza stessa è cambiamento ma è anche grande portatrice di opportunità e doni. A un certo punto bisogna affrontare il silenzio ed è lì che trovi risposte per il futuro. Ci sono momenti della vita in cui forse perché sei giovane o non abbastanza esperto succedono cose che poi con l’esperienza non rifaresti, ma non so se il mio io più giovane farebbe altre cose rispetto a quelle fatte all’epoca.

Parlando del suo ritorno sul set, grazie a Franco Nero per L’Uomo che disegnò Dio, lo stesso Spacey ha dichiarato:

Sarò grato per tutta la vita a Franco Nero per avermi fatto tornare sul set, per avermi offerto un film quando tutti gli altri avevano paura. Il ruolo non ha importanza, importante è il suo gesto, quello che ha fatto in un momento particolare per la mia vita. Mi ha chiamato e mi ha detto ‘indipendentemente da tutto’ voglio che tu sia nel film e questo non solo come persona ma come attore ha significato moltissimo.

Kevin Spacey è stato invitato in Italia dal Museo Nazionale del Cinema, dove presso la Mole Antonelliana di Torino ha tenuto proprio oggi, 16 gennaio, una masterclass pubblica, durante la quale ha ricevuto dal presidente Enzo Ghigo e del direttore Domenico De Gaetano il Premio Stella della Mole. L’incontro con il pubblico prosegue, con lo stesso Kevin Spacey che introduce la visione del cult American Beauty.

Ecco il trailer di American Beauty.

Intanto ieri Kevin Spacey è stato ospite del Torino Football Club, che ha postato sui social alcune foto dell’interprete allo Stadio Olimpico. Ecco il tweet.