Guardiani della Galassia vol. 3: Will Poulter nella nuova immagine come Adam Warlock

Ecco un'immagine ufficiale di Will Poulter nei panni di Adam Warlock per I Guardiani della Galassia vol.3.

Empire ha rivelato un’immagine di Will Poulter nei panni di Adam Warlock per il film I Guardiani della Galassia vol.3. L’interprete farà il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe proprio nel capitolo finale della trilogia sui personaggi portati sul grande schermo da James Gunn.

Ecco l’immagine.

Il personaggio di Adam Warlock è stato così descritto dal regista James Gunn:

Non è un bravo ragazzo, nel film vedremo la sua forma giovane, incapace di capire veramente la vita. Di base è un bambino. Le persone mi dicevano di ingaggiare Tom Cruise per il ruolo, però io volevo qualcuno che fosse più giovane, e che avesse sia doti drammatiche che comiche. E tutto ciò non servirà solo per il mio film, ma in generale per l’utilizzo di Warlock nel futuro del Marvel Cinematic Universe.

Il character è apparso per la prima volta nei fumetti nel numero 66 dei Fantastici Quattro, (pubblicato nel settembre 1967), e nel numero successivo viene identificato come “Lui”. Il nome Warlock comparirà solo in Marvel Premier n.1 del 1972.

Karen Gillan ha descritto questo terzo capitolo della saga come un qualcosa di agrodolce:

Lavorare al volume 3 di Guardiani della Galassia è stata un’esperienza fantastica. Ho adorato lavorare sul film, è stato così bello. Mi è piaciuto molto vedere fin dove si è spinto il personaggio, e collaborare ancora con James Gunn, è stato come vedere la famiglia riunita. Questa volta ci siamo posti su di un nuovo livello. Ed essere arrivati al capitolo finale è stato un qualcosa dalla sensazione agrodolce.

Nel film Marvel Studios Guardiani della Galassia Vol. 3, l’amato gruppo di improbabili Super Eroi sembra po’ diverso ultimamente. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire intorno a sé la sua squadra per difendere l’universo, oltre a proteggere uno di loro. Una missione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo.

Guardiani della Galassia Vol. 3 è scritto e diretto da James Gunn ed è interpretato da Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, con Vin Diesel nei panni di Groot e Bradley Cooper in quelli di Rocket nella versione originale, oltre a Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter e Maria Bakalova. Il film è prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Nikolas Korda, Simon Hatt e Sara Smith sono i produttori esecutivi.

Ecco il trailer ufficiale del film.