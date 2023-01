Goblin mode: la parola dell’anno

Ogni anno l’Oxford English Dictionary incorona la parola più popolare dell’anno. Nel 2022 il 93% dei votanti ha scelto il concetto di modalità Goblin. Questa parola descrive il nostro attuale stato di salute mentale. Gran parte delle persone prova ansia, angoscia, stress e apatia. Uno stato d’animo complesso che mischia stanchezza con angoscia e l’autoindulgenza con il voler fuggire da tutto. La sensazione di voler mandare tutto al diavolo, ma alla fine non riusciamo a farlo e soccombiamo a sconforto e sovraccarico.

Il Goblin non è altro che un folletto che di solito può portare magia, fortuna e gioia. In molte culture però può essere anche pericoloso. La modalità Goblin rispecchia molto la personalità di persone che rifiutano regole da seguire o le aspettative sociali. La maggior parte di noi è così a causa degli accadimenti degli ultimi anni, inclusa la pandemia. Si aggiunge la frustrazione di non poter raggiungere i propri obiettivi di vita. La pandemia però ci ha aperto anche gli occhi su ciò che in precedenza ci ha reso schiavi.

La modalità Goblin è quello stato d’animo in cui tutto non ha importanza per noi e cadiamo in ansia o depressione. Ecco le manifestazioni di un Goblin malevolo: si è convinti che sia meglio restare a letto, andare a dormire e alzarsi con gli stessi vestiti. Inoltre, anche mangiare cibo spazzatura.

In pratica, viviamo già una permacrisi. Molti di noi assumono la modalità Goblin come coping in una situazione complicata. Se abbracciamo quel folletto malizioso, però possiamo non seguire le aspettative altrui, ma le nostre. Potremmo dire no all’idealizzazione, mostrarci per quello che siamo e non per esibire solo la parte migliore di noi. Accettiamo la realtà senza la modalità Disney, quindi senza edulcoranti, il Goblin potrebbe essere una versione di vita più adatta e razionale, se sfruttata bene.