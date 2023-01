Gina Lollobrigida addio: muore a 95 anni la celebre attrice

Luigia Lollobrigida, detta Gina e nota coi soprannomi di “Lollo” e “bersagliera” è morta oggi a Roma, all’età di 95 anni: è stata tra le più grandi e celebri attrici italiane del cinema, con una popolarità internazionale rivaleggiata solo da Sophia Loren.

La sua carriera è iniziata sui palchi dei concorsi di bellezza, tra cui Miss Italia (dove arrivò terza), per poi cominciare a recitare, presto anche per grandi registi come Vittorio De Sica, Mario Monicelli e Luigi Comencini. Il suo fascino è arrivato a stregare anche Hollywood, dove è stata accolta con grandi onori recitando con celebri star e guadagnandosi numerosi riconoscimenti, tra cui una stella sulla Walk of Fame losangelina.

Non si è limitata, ad ogni modo, a essere un’attrice e modella (nonché cantante e ballerina, all’occorrenza): nel corso della sua vita è stata anche impegnata in politica e un’affermata scultrice nonché reporter. Una vita vissuta pienamente per una tra le ultime, vere dive del cinema.