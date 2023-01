Gaslighting: come identificare la manipolazione psicologica

Il gaslighting è un fenomeno più frequente di quanto si crede. Esso determina nella vittima uno stato di confusione emotiva, preludio dell’adesione passiva alla volontà dell’induttore. In parole più semplici, si tratta della manipolazione psicologica maligna a cui possiamo essere sottoposti da un narcisista malintenzionato. Questo soggetto ci fa dubitare delle nostre percezioni ed emozioni, imponendo la sua volontà.

Di per sé non può essere considerato un reato ma può essere collegato a reati quali maltrattamenti, stalking o truffe. Nel caso in cui tra “abusatore” e vittima vi sia a un’evidente asimmetria culturale o di salute mentale si può ravvisare il reato di circonvenzione di persona incapace ai sensi dell’art. 643 del codice penale, per infermità o deficienza psichica. Questo tipo di manipolazione psicologica è subdola, lenta e, nell’accezione tradizionale del termine, avviene in una relazione in cui si distingue il manipolatore e il manipolato. Quest’ultimo, dubitando delle proprie emozioni e convinzioni, arriverà ad aderire totalmente alla visione della realtà del manipolatore e sarà così in suo potere nella ricerca delle gratificazioni.