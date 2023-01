Chucky: rinnovata la serie per una terza stagione, il creatore la presenta come la più spaventosa

SYFY e USA Network hanno deciso di rinnovare Chucky per una terza stagione. Don Mancini l'ha già descritta come la più spaventosa.

USA Network e SYFY hanno deciso di rinnovare per una terza stagione la serie TV su Chucky, la bambola assassina. L’annuncio è stato fatto su Twitter attraverso un breve video in cui sono stati mostrati alcuni tweet degli appassionati che richiedevano una nuova stagione di Chucky, e la rete li ha soddisfatti.

Ecco il video con l’annuncio.

i'm baaaaack 😈 now u dipshits can get tf out of my mentions #ChuckySeason3 pic.twitter.com/IhTtPB2BjN — Chucky (@ChuckyIsReal) January 15, 2023

Secondo quanto riportato, la terza stagione di Chucky sarà disponibile nel prossimo autunno. Il creatore del personaggio, Don Mancini, ha dichiarato un uno stato ufficiale:

Questa notizia rende Chucky molto felice. Grazie Damballa per tutto questo, altrimenti sarebbe stato impossibile trovare una quadra con Chucky. E grazie ai partner Syfy, USA e UCP. Ci si vede nel 2023 per la stagione più spaventosa che mai.

Di recente Don Mancini ha parlato anche dell’interesse per un crossover tra Chucky e Freddy Krueger. Ecco le sue parole:

Probabilmente avete sentito che da sempre vorrei un incontro tra Freddy e Chucky, penso che sarebbe veramente divertente. Ma, ora come ora, stiamo facendo molto bene alla Universal, attraverso differenti medium. Ci sono diversi mostri Universal che sarebbero a nostra disposizione. Ne stiamo parlando. Sono focalizzato in questa direzione. Non voglio parlarne molto, ma presto avrete degli aggiornamenti.

Mentre questo è il trailer di Chucky 2.

In Chucky 2 dopo che la bambola assassina ha fallito il piano diabolico d’invadere gli ospedali pediatrici americani, ora cerca vendetta nei confronti di coloro che ritiene siano i responsabili: Jake (Zackary Arthur), Devon (Björgvin Arnarson) e Lexy (Alyvia Alyn Lind), assieme all’ex Tiffany, che è ora considerata un nemico giurato. Nel frattempo Jake e Devon riusciranno a dimostrarsi essere una coppia, nonostante le difficoltà nella loro nuova scuola cattolica, senza contare il ritorno all’attacco della bambola assassina?

Nella nuova stagione Brad Dourif, la voce di Chucky, ritorna assieme a Jennifer Tilly e Fiona Dourif. E poi ci so anche Zackary Arthur che fa Jack Wheeler, Björgvin Arnarson nei panni di Devon Evans, Alyvia Alyn Lind che interpreta Lexy Cross, Alex Vincent come Andy Barclay, Christine Elise che fa Kyle e Barbara Alyn Woods come Mayor Michelle Cross.

Chucky è trasmesso nel nostro Paese su Italia 1.