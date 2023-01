Carciofi: il consumo offre vantaggi per la salute

Mangiare i carciofi può rappresentare una manna dal cielo per il nostro corpo. Un vero e proprio toccasana per la nostra salute. Sono un tipo di verdura ricca di vitamine, minerali e antiossidanti, aiutano a mantenere basso il colesterolo. Ecco i vantaggi previsti per chi consuma carciofi di frequente:

protezione del fegato : hanno un’azione epatoprotettiva grazie alla cinarina, stimolando la secrezione della bile. Sostengono il fegato nella sua detossificazione dell’organismo ed eliminano l’alcol dal corpo. I carciofi contrastano quindi epatite, cirrosi ed ittero

combattono i radicali liberi: i polifenoli, i carotenoidi e flavonoidi che contengono sono preziosi per questa utile funzione. Se i carciofi sono crudi, ancora meglio, perché proteggono dall’invecchiamento cellulare

abbassano il colesterolo : l’inulina contenuta è uno zucchero complesso che abbassa il colesterolo cattivo (LDL), stabilizzando il colesterolo totale. Prevengono malattie cardiovascolari e ipertensione

riducono la glicemia : l’acido clorogenico abbassa l’assorbimento del glucosio intestinale e quindi i livelli di glicemia nel sangue

fanno bene all’ intestino : acqua e fibre mantengono alta la funzione intestinale. La fibra riduce l’accumulo di grassi, facendo sentire più sazi, è utile quindi alla digestione e alle diete

proteggono il cervello : potassio e vitamina K hanno benefici sul cervello, lo proteggono dalla sua degenerazione prevenendo la demenza senile. Utili anche alla formazione ossea, ne mantiengono alta la salute

combattono la cellulite : hanno un effetto diuretico che combatte la ritenzione idrica, ecco perché sono alleati della cellulite.