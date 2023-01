Titanic: 25 Years Later, lo special National Geographic su Disney+ il 5 febbraio

Qualche giorno fa è arrivata la notizia che, per il quarto di secolo del celeberrimo campione d’incassi Titanic, il film sarebbe tornato nei cinema, in edizione rimasterizzata 3D e in 4K. Nel nostro paese arriverà il 9 febbraio, ma in precedenza potremo goderci un documentario ufficiale in merito al leggendario blockbuster, targato National Geographic e in arrivo sul catalogo Disney+ il 5 febbraio: Titanic: 25 Years Later. Vi presentiamo oggi una clip originale tratta dallo special.

Il documentario tratterà vari aspetti della vicenda storica ma anche di quella romanzata all’interno del film: il tragico incidente e le sue conseguenze, come si sarebbe potuto evitare o limitare le perdite umane, ma anche la questione del relitto e fatti spesso dibattuti, come la quantità di scialuppe a disposizione e il loro utilizzo… fino alla famigerata “scena della porta” ricreata in maniera scientifica.

Il kolossal di James Cameron, vincitore di innumerevoli premi, è stato, lo ricordiamo, il più grande campione d’incassi del secolo scorso, almeno fino all’avvento di Avatar. Nel cast, due giovani e indimenticabili Leonardo diCaprio e Kate Winslet.

Una storia d’amore di epico respiro, ambientata nella cornice di quella che resta una delle più incredibili sciagure del secolo scorso: il naufragio del Titanic. E sullo sfondo del disastro e delle operazioni di salvataggio, si sviluppa una struggente passione fra due giovani, separati dagli eventi e dalle differenza sociali.

Titanic ha vinto un record di 11 Academy Award, tra cui miglior film, miglior regia, miglior fotografia, miglior montaggio, miglior scenografia, migliori costumi, miglior colonna sonora originale, miglior canzone originale, miglior sonoro, miglior montaggio sonoro e migliori effetti speciali. Alla sua prima uscita, nel 1997, il film è diventato il campione d’incassi mondiale numero 1 di tutti i tempi ed è attualmente il terzo film di maggior incasso a livello mondiale.

Paramount Pictures e 20th Century Studios presentano una produzione Lightstorm Entertainment: il film è stato prodotto da Cameron e Jon Landau, mentre Rae Sanchini è la produttrice esecutiva.

