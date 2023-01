Recessione: occorre gioco d’anticipo sul credito

L’inflazione è stata protagonista indiscussa del 2022, ecco che per il nuovo anno gli investitori però spostano l’attenzione sulla crescita. La recessione sembra imminente, quale sarà lo scenario del mercato del credito? Da metà ottobre 2022 gli spread del credito hanno avuto un balzo non indifferente. Anche se la recessione appare quasi inevitabile, gli investitori possono sempre giocare d’anticipo.

Nel 2023 il nostro scenario di base prevede una recessione sia negli Stati Uniti che in Europa e la contrazione economica investirà simultaneamente le due regioni, ma per cause di fondo diverse.