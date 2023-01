John Williams cambia idea, non si ritirerà dopo Indiana Jones 5

John Williams aveva dichiarato che si sarebbe ritirato dopo aver lavorato alla colonna sonora di Indiana Jones 5, ma il popolarissimo compositore ha fatto retromarcia. Parlando con il The Hollywood Reporter ha dichiarato di aver cambiato idea.

Ecco le sue parole:

Steven Spielberg rappresenta un sacco di cose: è un regista, produttore, sceneggiatore, filantropo, un educatore. E non puoi dirgli di no. Ho altri dieci anni davanti, perciò starò ancora qui a girare per un po’. Non ci si può ritirare dalla musica, è come respirare, è la vita. Un giorno senza musica è uno sbaglio. Ho voglia di mettermi a lavoro per capire cosa ci sarà dopo.