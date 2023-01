Un gioco per il cervello predice il rischio di infezione

Questa è la scoperta chiave di un esperimento condotto da ricercatori dell’Università del Michigan in stretta collaborazione con ricercatori della Duke University School of Medicine e dell’Università della Virginia. “Sappiamo tutti che se siamo stressati o non abbiamo dormito abbastanza, questo ci predispone ad avere un sistema immunitario meno resistente”, ha dichiarato Alfred Hero, Professore di Ingegneria Elettronica e Computer Science all’U-M e autore dello studio, pubblicato su Scientific Reports.

“Questo è il primo studio che dimostra che le prestazioni cognitive di una persona, prima dell’esposizione a un virus respiratorio, possono predire la gravità dell’infezione”, ha aggiunto. Variazioni impercettibili nelle prestazioni cognitive quotidiane possono segnalare cambiamenti negli stati cerebrali che notoriamente aumentano il rischio di malattia, come stress, stanchezza e sonno insufficiente. Il team ha voluto misurare la funzione cognitiva ed esplorare se fosse predittiva delle prestazioni immunitarie dopo l’esposizione a un virus respiratorio. La variabilità cognitiva, misurata con un autotest digitale a casa, si è rivelata molto predittiva.

Il team ha studiato un gruppo di 18 volontari sani che hanno eseguito test di performance cerebrale tre volte al giorno, per tre giorni. Successivamente sono stati esposti a un virus del raffreddore noto come rhinovirus umano. Il software ha fornito 18 misure della funzione cognitiva, tra cui il tempo di reazione, l’attenzione e il passaggio rapido tra numeri e simboli, che sono state combinate per ottenere un indice di variabilità. “All’inizio non abbiamo riscontrato che la funzione cognitiva avesse un’associazione significativa con la suscettibilità alla malattia, perché abbiamo usato i punteggi grezzi. Ma in seguito, quando abbiamo esaminato i cambiamenti nel tempo, abbiamo scoperto che la variazione della funzione cognitiva è strettamente correlata all’immunità e alla suscettibilità”, ha dichiarato Yaya Zhai, prima autrice dello studio.

Il team ha valutato lo sviluppo virale utilizzando una soluzione salina per lavare i passaggi nasali dei partecipanti. Hanno determinato la presenza di infezione virale e la quantità di virus nel fluido coltivando il virus in una coltura cellulare. Per quanto riguarda i sintomi, il team ha utilizzato il punteggio di Jackson, in cui i partecipanti si sono valutati da uno a tre su otto sintomi comuni del raffreddore. “Si tratta di un’osservazione interessante in uno studio relativamente piccolo. Spero che ci sia la possibilità di confermare questi risultati in uno studio più ampio e definitivo”, ha dichiarato Ronald Turner, professore emerito di pediatria presso l’Università della Virginia, che ha condotto l’esperimento.