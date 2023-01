The Batman: secondo Matt Reeves anche James Gunn vuole il mantenimento del Batverso

Dopo che James Gunn e Peter Safran sono stati nominati CEO dei DC Studios, tanti personaggi e progetti che fino a poco tempo fa erano in piedi in casa DC ora sono stati rimossi. Ma Matt Reeves ha dichiarato di aver parlato di recente con James Gunn per preservare il suo The Batman 2 e tutto il Batverso.

Secondo quanto riferito da Matt Reeves l’idea è che il DC Cinematic Universe ed il Batverso:

Non si scontrino tra loro, vogliamo portare avanti un supporto reciproco. Sia Peter Safran che James Gunn sono delle grandi persone. Ci incontreremo nelle prossime settimane per definire i piani del Batverso. Sono entusiasta all’idea di capire cosa abbiano voglia di fare.

Matt Reeves ha anche specificato che James Gunn e Peter Safran vogliono discutere con lui del piano decennale di sviluppo del DC Cinematic Universe, e di come esso avrà a che fare con il Batverso. Ricordiamo che c’è anche il progetto sul Joker con Joaquin Phoenix che avrà il suo secondo capitolo cinematografico.

The Batman 2 e la serie TV su Pinguino

In tutto questo Matt Reeves sta continuando a lavorare su The Batman 2, e negli ultimi giorni ha parlato dello status della sceneggiatura. Ecco le sue parole:

Non posso offrire degli aggiornamenti riferendo cose specifiche, se non il fatto che stiamo lavorando davvero molto per realizzare lo script. Io ed il mio collaboratore ci siamo dentro in pieno, e sono entusiasta di ciò che stiamo per realizzare.

Il filmmaker ha anche detto che la serie TV spin-off sul Pinguino sarà collegata proprio con il sequel di The Batman.

Siamo molto vicini all’inizio delle riprese- ha detto Reeves- vogliamo fare un po’ di cose, e stiamo prestando molta attenzione al modo in cui il Pinguino sarà collegato con il sequel di The Batman.

The Batman 2 vedrà anche entrare veramente in scena il Joker interpretato da Barry Keoghan, che ha assicurato:

Approcciarsi ad un personaggio del genere mi ha intimidito, ma se resti fedele a te stesso anche il character risulterà essere innovativo. Sono sicuro che, se resto fedele a me stesso, qualsiasi cosa faccia, realizzerò un qualcosa di unico. Ho già creato una storia di origini che sfrutterò nel caso si arrivi a fare The Batman 2, sarà una interpretazione nuova del personaggio di Joker.

Ricordiamo che The Batman è uscito al cinema a marzo 2021. Questa la sinossi ufficiale del film:

Due anni trascorsi a pattugliare le strade nei panni di Batman (Robert Pattinson), incutendo timore nel cuore dei criminali, hanno trascinato Bruce Wayne nel profondo delle tenebre di Gotham City. Potendo contare su pochi fidati alleati – Alfred Pennyworth (Andy Serkis) e il tenente James Gordon (Jeffrey Wright) – tra la rete corrotta di funzionari e figure di alto profilo della città, il vigilante solitario si è affermato come unica incarnazione della vendetta tra i suoi concittadini.

Quando un killer prende di mira l’élite di Gotham con una serie di malvagi stratagemmi, una scia di indizi criptici spinge il più grande detective del mondo a indagare nei bassifondi, incontrando personaggi come Selina Kyle / alias Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot / alias il Pinguino (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) e Edward Nashton / alias l’Enigmista (Paul Dano). Mentre le prove iniziano a condurlo più vicino alla soluzione e la portata dei piani del malfattore diventa chiara, Batman deve stringere nuove alleanze, smascherare il colpevole e rendere giustizia all’abuso di potere e alla corruzione che da tempo affliggono Gotham City.