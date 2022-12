Joker: Folie à Deux, prima foto ufficiale del sequel con Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix è di nuovo Arthur Fleck nel sequel dell’apprezzato film del 2019, Joker: Folie à Deux: ecco la prima foto ufficiale, rilasciata dal regista Todd Phillips su Instagram e che mostra il protagonista mentre si fa radere la barba, presumiamo all’interno dell’istituto psichiatrico in cui incontrerà il personaggio interpretato da Lada Gaga e che diventerà Harley Quinn.

Todd Phillips su Instagram: “Day 1. Our boy. #joker”

Jacob Lofland e Catherine Keener fanno parte del cast del progetto. Tra gli altri interpreti che parteciperanno a Joker: Folie à Deux possiamo citare Brendan Gleeson e Zazie Beetz, insieme a Jacob Lofland e Catherine Keener.

Il titolo del nuovo lungometraggio si riferisce alla sindrome che può riguardare due o più persone che iniziano a condividere una psicosi. La sceneggiatura è stata realizzata dallo stesso Todd Phillips e da Scott Silver. Chiaramente per il nuovo film non mancherà Joaquin Phoenix, che tornerà a vestire i panni del pagliaccio del crimine già visto nel primo lungometraggio. L’attesa per veder il film in sala sarà comunque lunga: la pellicola arriverà nei cinema il 4 ottobre 2024.