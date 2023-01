OnePlus 11: i 16GB di RAM arrivano anche sulla versione internazionale

Ancora una volta il database di GeekBench ci rivela qualche preziosa informazione su un telefono non ancora annunciato. Il protagonista del nuovo leak è la versione internazionale del OnePlus 11, che a quanto pare – al pari del modello cinese – offrirà ben 16GB di RAM. Per capirci, un iPhone 14 Pro si ferma a 8GB.

I punteggi assegnati da Geekbench alla versione internazionale del OnePlus 11 confermano che si tratta di uno smartphone potente. Iniziamo con una delle specifiche più importanti. Dall’elenco, sembra che OnePlus 11 abbia mantenuto i 16 GB di RAM della sua controparte cinese. Dovrebbe così diventare il secondo smartphone con 16GB in assoluto a venire messo in vendita negli Stati Uniti. Il primato spetta al OnePlus 10T, unico altro smartphone con un taglio così generoso di RAM ad essere arrivato in occidente. Abbiamo davvero bisogno di 16GB di RAM montate su uno smartphone? Ci asteniamo dal rispondere.

La lista delle specifiche conferma inoltre che la versione globale di OnePlus 11 sarà dotata del SoC Snapdragon 8 Gen 2. L’ultima conferma che possiamo ottenere dal database di Geekbench è che OnePlus 11 verrà fornito con Android 13 già installato (chiaramente nella versione con UI custom OxygenOS di OnePlus).

Anche se Geekbench non elenca altre specifiche, è abbastanza scontato che troveremo anche la batteria da da 5.000mAh già vista sulla versione del OnePlus 11 uscita in Cina. Il già citato 10T è stato rilasciato con capacità di ricarica rapida da 125W negli Stati Uniti e 150W a livello globale, quindi OnePlus non dovrebbe avere problemi a portare la ricarica da 100W su OnePlus 11. Con tutte queste premesse, il OnePlus 11 si conferma uno dei più interessanti smartphone Android in arrivo sul mercato nel corso del 2023.