Lisa Marie Presley: morta la figlia di Elvis a 54 anni, ecco il tributo di Hollywood

13—Gen—2023 / 8:43 AM

Il mondo dello spettacolo è sotto shock dopo la morte improvvisa di Lisa Marie Presley, la cantante figlia di Elvis, che se n’è andata a soli 54 anni. Lisa Marie è stata portata in ospedale giovedì mattina in seguito ad un arresto cardiaco. Nonostante le cure non c’è stato niente da fare.

In un messaggio condiviso dalla famiglia Presley si legge:

Priscilla Presley e tutti i componenti della famiglia sono scioccati e devastati dalla morte di Lisa Marie. Sono però profondamente grati per il supporto, l’amore e le preghiere rivolte da tutte le persone. Durante questo momento così difficile viene richiesta un po’ di privacy.

Tra i messaggi di condoglianze che sono stati condivisi possiamo menzionare quello di Tom Hanks e Rita Wilson, che hanno parlato di una morte “scioccante e improvvisa”.

I nostri cuori sono spezzati- hanno scritto- Io e Tom abbiamo passato diverso tempo con la famiglia Presley durante il tour promozionale del film su Elvis. Lisa Marie era così sincera, vulnerabile, ed ha parlato in maniera così chiara di ciò che rappresentava per lei quella trasposizione. Aveva dei figli fantastici, Finley ed Harper, e ci ha mostrato Graceland, facendoci sentire a casa. Ascoltate la sua musica, la sua voce è dolce e potente. Ci stringiamo attorno ai suoi cari.

Tra gli altri personaggi che hanno ricordato la figlia di Elvis possiamo menzionare Corey Feldman. Ecco il suo messaggio:

Un’altra persona con cui ho condiviso sentimenti importanti se n’è andata. Questa è una notizia scioccante e triste. Con Lisa abbiamo passato ore al telefono nel periodo durante il suo divorzio. Suo figlio Ben è stato come un fratello minore per me. Questa famiglia ha vissuto così tante tragedie e così tante perdite.

Mentre John Travolta ha detto:

Piccola Lisa, mi dispiace tanto. Mi mancherai, ma so che ci rivedremo. Tutto il mio supporto va a Priscilla, Riley, Harper e Finley.

E poi ecco il tributo della cantante Pink: