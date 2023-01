Lamborghini: The Man Behind The Legend, trailer italiano per il film con Frank Grillo

Notorious Pictures ha rilasciato il trailer italiano ufficiale di Lamborghini: The Man Behind The Legend, il film con Frank Grillo in arrivo su Prime Video.

Notorious Pictures ha rilasciato il trailer italiano ufficiale di Lamborghini: The Man Behind The Legend, il film con Frank Grillo in arrivo su Prime Video il 19 gennaio, dopo il debutto negli States lo scorso novembre. Il biopic racconta la vita del grande imprenditorie emiliano che passò dalla produzione di trattori, nati modificando veicoli militari della Seconda Guerra Mondiale, fino alla realizzazione delle iconiche auto Lamborghini. Nel cast, oltre a Grillo e Byrne, anche Mira Sorvino, Leonardo Cecchi e Hannah van der Westhuysen.

Sinossi:

Una storia che rispecchia la complessa trasformazione dell’Italia del dopoguerra. Dagli inizi modesti di Ferruccio Lamborghini nella costruzione di trattori, alla famigerata rivalità che condivideva con Enzo Ferrari. Il suo genio senza eguali lo ha reso una vera icona dell’industria automobilistica. Tuttavia, le sue passioni hanno anche innescato tumulti emotivi nella sua vita personale, piena sia di romanticismo che di tragedia. Raccontato attraverso uno stile narrativo ben costruito e un design visivo fantasioso, Lamborghini – The Man Behind The Legend è la vera storia dell’uomo dietro la macchina.

