iPhone 14 e il difetto delle linee lampeggianti sullo schermo. Apple: “arriva una patch”

Apple ha ufficialmente ammesso l’esistenza di un fastidioso bug che affligge l’esperienza d’uso dei suoi top di gamma più recenti. Numerosi utenti hanno segnalato di vedere delle linee orizzontali lampeggianti sullo schermo dei loro iPhone 14 Pro e (sembra più frequentemente) iPhone 14 Pro Max. Il fastidioso glitch si verifica all’accensione del telefono.

I primi indizi risalgono ad un mese fa, quando il sito specializzato MacRumors aveva riportato che un numero crescente di utenti avevano segnalato di vedere delle linee orizzontali verdi e gialle lampeggiare sullo schermo del loro ‌telefono quando il dispositivo viene acceso.

All’epoca non avevamo informazioni accurate sul problema: non sapevamo se Apple stesse già indagando, né tantomeno sapevamo se si trattasse di un problema di natura hardware o software. In linea di massima, la speranza è che si tratti sempre di un difetto software, dato che quest’ultimi sono quasi sempre facilmente risolvibili con una patch, mentre i primi richiedono la sostituzione del dispositivo difettoso (con un disagio prolungato nel tempo).

Con una nuova nota, Apple ha riconosciuto il problema e ha smentito che il glitch dipenda da un difetto dell’hardware. Insomma, è un problema di iOS che verrà presto risolto con una patch. «I clienti che hanno acquistato un ‌iPhone 14 Pro‌ in alcuni casi possono incorrere in un problema che fa sì che all’accensione o sblocco del telefono vengano brevemente visualizzate delle linee orizzontali lampeggianti», si legge in una nota ottenuta e pubblicata dal sito MacRumors. «Apple è a conoscenza del problema e sta lavorando ad un aggiornamento software che risolverà una volta per tutte il problema».

iOS 16.3 è attualmente in fase di beta, ma il rilascio dell’aggiornamento è previsto più in là nel tempo. Questione di diverse settimane. Apple dovrebbe comunque rilasciare iOS 16.2.1 – che segue il rilascio di iOS 16.2 avvenuto lo scorso mese – per risolvere questo e altri problemi riscontrati dagli utenti. Bisognerà attendere ancora qualche giorno.