Aromanticismo: cos’è e quali sono i miti da sfatare

Le persone aromantiche non hanno alcun desiderio di attrazione amorosa verso altre persone, ma ciò non significa che non possano amare.

Negli ultimi tempi, si sta scoprendo che l’orientamento aromantico è più diffuso di quanto si pensasse inizialmente. Un sondaggio condotto dalla Ace Week ha rilevato che circa il 16% delle persone asessuali si identifica come aromantica. Anche se questi due termini non sono strettamente correlati, questi dati dimostrano che l’aromanticismo esiste ed è una parte importante della vita di molte persone. Inoltre, le persone non romantiche possono ancora apprezzare le emozioni positive e sviluppare forti legami con gli altri, anche se senza romanticismo.

Il romanticismo è un’espressione dell’amore tra due persone che comprende sentimenti, attrazione emotiva e desiderio di connettersi intimamente con l’altro. Si tratta di un insieme di idee e principi che ci si aspetta che esistano in una relazione affettiva. L’amore romantico è un elemento naturale della vita umana ed è qualcosa che tutti desideriamo avere nella nostra vita.

Nonostante ciò che la maggior parte delle persone pensa, le persone che fanno parte dello spettro aromatico sono in grado di intraprendere relazioni che possono essere stabili, durature e soddisfacenti, proprio come quelle di tutti gli altri. La differenza è che queste relazioni non si basano sull’attrazione romantica, bensì su altri fattori, come desideri e accordi reciproci. Queste relazioni possono essere tra amici, compagni di vita, colleghi o anche familiari. Anche le persone aromantiche provano determinati sentimenti e arrivano ad amare il partner. Semplicemente, è diverso il modo in cui li sentono poiché allo stesso tempo vivono le sfumature dell’amore a tutto tondo in un modo che gli altri non esperiscono.