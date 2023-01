Acquistare una Tesla in Italia è diventato molto meno costoso

A partire dal 13 gennaio del 2023, Tesla ha diminuito il prezzo italiano di molte sue auto. In alcuni casi si parla di un risparmio di oltre 12mila euro.

13—Gen—2023 / 11:52 AM

A sorpresa, Tesla ha abbassato il prezzo di listino di praticamente tutta la gamma dei suoi veicoli venduti in Italia. Come ha spiegato la stessa azienda, si tratta dei primi benefici di avere una Gigafactory a due passi da casa, nella vicina Germania.

La prima fabbrica europea di Tesla, ormai a regimi di produzione sempre più importanti, ha permesso di ottimizzare i costi e risparmiare notevolmente, anche sotto il profilo degli oneri d’importazione.

A partire dal 13 gennaio del 2023, i prezzi di numerosi dei veicoli di Tesla sono diminuiti. In alcuni casi si parla di un risparmio di oltre 12.000 sul precedente listino. Ad esempio acquistare una Tesla Model 3 RWD in Italia ora costa meno di 45mila euro.

La nostra attenzione al continuo miglioramento dei prodotti attraverso processi di progettazione e produzione originali ha ulteriormente ottimizzato la nostra capacità di realizzare il prodotto migliore a un costo industry-leading. All’uscita da quello che è stato un anno turbolento per via delle interruzioni alla catena di approvvigionamento, abbiamo osservato una normalizzazione di parte dell’inflazione dei costi; questo ci permette ora, con fiducia, di trasmettere questa riduzione dei costi anche ai nostri clienti

si legge in una nota inviata da Tesla alla stampa italiana. La casa automobilistica di Musk diventa così uno dei pochi – se non l’unico – produttori ad aver scelto di abbassare i prezzi in un contesto macroeconomico sfavorevole caratterizzato da una forte inflazione.