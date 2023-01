Sharper: trailer e poster del film Apple Original con Julianne Moore

Un cast ricchissimo, capitanato da Julianne Moore, nel film in uscita su Apple TV+ il prossimo 17 febbraio: Sharper.

Oggi Apple ha rilasciato il trailer e il poster di Sharper, il nuovo film Apple Original con protagonista la vincitrice del premio Oscar Julianne Moore, che farà il suo debutto il 17 febbraio su Apple TV+.

Sharper è diretto da Benjamin Caron e presenta un cast stellare, guidato da Julianne Moore, Sebastian Stan, Justice Smith, l’esordiente Briana Middleton e John Lithgow. Il film è prodotto da Jessica Switch e Erik Feig di Picturestart, insieme a Julianne Moore, Bart Freundlich, Brian Gatewood e Alessandro Tanaka, che ne hanno anche curato la scrittura. Julia Hammer e Amy Herman sono i produttori esecutivi.

La trama del film si snoda tra i segreti di New York, dagli attici della Fifth Avenue agli angoli oscuri del Queens. Le motivazioni dei protagonisti sono sempre sospette e le aspettative vengono stravolte quando nulla è come sembra.

Leggi anche: