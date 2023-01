Riduzione dei costi e delle emissioni nella produzione di carne bovina

Un gruppo di ricerca, guidato dall’Università del Queensland, ha sviluppato uno strumento per aiutare l’industria bovina mondiale a ridurre contemporaneamente i costi e le emissioni di gas serra e a soddisfare la domanda di carne. Il team ha valutato l’impatto economico e delle emissioni di diversi mangimi per bovini, in diverse località del mondo, per formulare un quadro di riferimento che guidi e informi gli sforzi di sostenibilità dell’industria. Adam C. Castonguay, ricercatore della School of Veterinary Science dell’UQ, ha conferma che lo studio dimostra che è possibile ridurre fino all’85% le emissioni senza che ciò comporti un impatto economico complessivo per il settore bovino. Pare che lo spostamento delle aree di produzione, la composizione degli attuali mangimi e il ripristino consapevole dei terreni sono gli elementi che consentono di ridurre le emissioni.

La produzione di carne bovina rappresenta una complessa sfida globale alla sostenibilità, che comprende la riduzione della povertà e della fame e la necessità di agire sul clima. Comprendere i compromessi tra questi obiettivi su scala globale e a risoluzioni tali da informare l’uso del territorio è fondamentale per una transizione globale verso una carne bovina sostenibile, scrivono gli autori. “Questo risultato può essere ottenuto optando per mangimi e luoghi più efficienti e ripristinando le foreste nelle aree inefficienti, senza aumentare i costi globali di produzione o ridurre la domanda di carne bovina”, ha dichiarato Castonguay. “Abbiamo mappato i luoghi più adatti per la produzione di carne bovina in tutto il mondo e le mappe cambiano quando vengono modificati alcuni fattori, come ad esempio l’importanza che la società attribuisce alla riduzione delle emissioni rispetto alla riduzione dei costi di produzione. Questo ci ha dato una visione senza precedenti del ‘cosa, dove e perché’ della produzione di carne bovina a livello globale sperando in decisioni sul futuro del settore che possono essere informate inserendo compromessi e opportunità”. In altre parole, secondo il gruppo di ricerca, lo strumento potrebbe essere utilizzato dai governi e dall’industria per sviluppare politiche e strategie.

“La domanda globale di carne bovina continuerà ad essere elevata e il numero di mezzi di sostentamento ad essa associati è enorme, quindi questa ricerca mira a trovare un equilibrio appropriato per mantenere la redditività del settore”, ha dichiarato Castonguay. “Ulteriori modellizzazioni economiche e la messa a punto dei dati per località specifiche riveleranno le implicazioni di eventuali cambiamenti, anche per quanto riguarda i prezzi della carne bovina per i consumatori”. “Ci sono molte innovazioni nell’alimentazione del bestiame per aumentare la produttività o ridurre le emissioni che non sono state analizzate come un compromesso con altri valori e obiettivi”, ha detto. I nostri risultati evidenziano l’enorme potenziale di miglioramento del modo in cui produciamo la carne bovina, per aiutarci a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità globale”. La misura in cui riduciamo le emissioni e i costi di produzione dipende dai nostri valori o preferenze come società”.