Quale smartphone utilizza Bill Gates? Il miliardario ha svelato la risposta su Reddit

In occasione di un'AMA su Reddit, Bill Gates è tornato a parlare della sua simpatia per gli smartphone pieghevoli. Ecco quale usa ogni giorno.

In occasione dell’annuale appuntamento di Bill Gates con Reddit, il miliardario e fondatore di Microsoft è tornato a parlare della sua simpatia per gli smartphone pieghevoli. Ormai da diversi anni, Bill Gates dedica una giornata agli utenti di Reddit, partecipando a quello che in gergo si chiama un AMA (Ask me Anything).

Anche in quest’occasione non è mancata la domanda di ordinanza su quale smartphone stia usando in questo momento. “Hai ancora un Galaxy Z Fold3?”, gli ha chiesto un utente. Risposta: quasi.

Bill Gates ha spiegato di utilizzare quotidianamente un nuovo Galaxy Z Fold4, che gli sarebbe stato regalato da Jae-Yong Lee in persona, il Presidente di Samsung. «Ci siamo incontrati di recente in Corea e mi ha fatto questo gradito regalo», ha raccontato, aggiungendo di amare gli smartphone pieghevoli perché gli consentono di uscire di casa con «solo un PC portatile e il telefono», dove può usare i programmi di Microsoft come Outlook in agilità, passando da un dispositivo all’altro.

Gates ha anche precisato di lavorare con il team di Microsoft, ma di non essere più aggiornato sulla roadmap hardware dell’azienda da lui fondata. Proprio di recente si è parlato della possibilità che la prossima generazione di Microsoft Duo possa avere uno schermo pieghevole. Merito della passione di Gates?