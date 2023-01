Offerte eBay: preordine di Fire Emblem Engage in forte sconto

Le offerte eBay di oggi ci portano in sconto il preordine di Fire Emblem Engage, videogioco per Nintendo Switch in uscita il 20 gennaio 2023. Il prezzo, da 59,99€ scende a 54,99€, uno sconto di 5€ sul prezzo finale davvero ottimo se consideriamo che il gioco non è ancora uscito.

Il prodotto è venduto da gamesemovieshop, che vanta il 96.8% di feedback positivo. Il pagamento è possibile tramite PayPal, Visa, Mastercard, Visa, America Express e G Pay. La spedizione è gratuita. Questa versione è quella EU, ovvero la confezione è in inglese mentre il gioco è in italiano.

Ogni mille anni, eroi leggendari chiamati emblemi infondono un potere straordinario in colui che possiede i 12 anelli degli emblemi. All’avvicinarsi del rituale, Alear, il Drago Divino della profezia, si risveglia per raccogliere gli anelli e portare la pace nel continente. Tuttavia, il Drago Maligno Sombron, acerrimo nemico del Drago Divino, persegue i suoi nefandi scopi e vuole impossessarsi a sua volta degli anelli. Solo Alear e coloro che sono rimasti leali al Drago Divino si oppongono a Sombron per prevenire la distruzione totale del continente…

Trovate queste e tanti altri sconti sul Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad eBay che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.