Marcel the Shell: trailer italiano del film candidato ai Golden Globe

Lucky Red ha rilasciato il trailer italiano di Marcel the Shell, film candidato ai Golden Globe 2023 come Miglior Film d'Animazione.

Marcel the Shell, candidato ai Golden Globe 2023 come Miglior Film d’Animazione, arriverà in Italia – solo al cinema – dal 9 febbraio, distribuito da Lucky Red e Universal Pictures International Italy. Ecco il trailer ufficiale italiano della pellicola, accolta con calore dal pubblico della scorsa Festa del Cinema di Roma presso Alice nella città.

Sinossi:

Un mockumentary in stop motion scritto e diretto da Dean Fleischer-Camp, all’esordio nel lungometraggio, che trae spunto dalla serie di fortunati cortometraggi realizzati da Fleischer-Camp con Jenny Slate tra il 2010 e il 2014, che a oggi hanno totalizzato oltre 48 milioni di visualizzazioni su YouTube. Prima ancora di essere protagonista di un film animato, il piccolo mollusco Marcel the Shell è diventato una star del web, grazie alla tenerezza e la semplicità con cui si mette e ci mette davanti allo stupore della vita e alla voglia di non arrendersi mai.

Leggi anche: