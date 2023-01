Il Galaxy S23 si mostra in alcune foto promozionali ‘rubate’

Il Samsung Galaxy S23 non ha più segreti: rubate anche le prima immagini promozionali ufficiali, eccolo in ogni angolazione.

Il lancio della serie Galaxy S23 è previsto per il primo febbraio, il che significa che il flusso di informazioni ufficiose aumenterà sempre di più nel corso delle prossime settimane. Grazie a diverse fughe di notizie, abbiamo già visto tutti e tre i modelli Galaxy S23 in foto. Pertanto, sappiamo già come saranno.

Il sito specializzato WinFuture rincara la mano, pubblicando quelle che ritiene essere delle immagini promozionali ufficiali di Samsung create per la campagna di lacnio del Galaxy S23 base.

Queste immagini mostrano il telefono da ogni singola angolazione. Ci mostrano anche quanto i sensori della fotocamera singolarmente posizionati sporgono dal corpo. Sembra che Samsung sia riuscita a mantenere la protuberanza entro termini ragionevoli, anche se le fotocamere potrebbero comunque causare una oscillazione quando il telefono è posizionato su una scrivania e utilizzato senza essere sollevato. Siamo comunque lontani dal caso limite delle fotocamere dell’iPhone 14 Pro.

A tal proposito: secondo il sito Sammobile, i nuovi Galaxy S23 ricordano in qualche modo il design degli iPhone. Sarà stata una scelta consapevole?

Samsung si è impegnata a mantenere il design dei suoi smartphone il più coerente possibile. Ciò è vero per tutti i modelli della prossima gamma di flagship Galaxy S e persino per i telefoni di fascia media e budget.

Il Galaxy S23 base dovrebbe essere disponibile in tutto il mondo in quattro colori: Botanic Green, Cotton Flower, Misty Lilac e Phantom Black. Ci saranno anche alcuni colori esclusivi (come verde chiaro, blu chiaro e rosso chiaro) per coloro che lo ordineranno dal sito web di Samsung, anche se non è chiaro quali opzioni Samsung fornirà in vari mercati e se tutti e tre i modelli verranno proposti in colori esclusivi.