Bill Gates risponde agli utenti di Reddit: “il metaverso non è una rivoluzione, le IA cambieranno il mondo”

Anche quest’anno Bill Gates ha risposto alle domande degli utenti di Reddit, partecipando ad una nuova sessione del format ‘Ask me Anything‘. Bill Gates si è espresso su alcuni dei concetti più caldi della tecnologia, rivelando di essere piuttosto scettico sul Web3 e sul cosiddetto metaverso. In compenso, il fondatore di Microsoft ha indicato nelle intelligenze artificiali la vera rivoluzione della nostra generazione.

Il cofondatore di Microsoft ha espresso la sua opinione sui trend tecnologici nella sua annuale sessione “Ask Me Anything” su Reddit, dove ha risposto ad una ventina di domande poste dagli utenti di Reddit su una serie di argomenti disparati.

«Molti anni fa, credo intorno al 2000, ti ho sentito dire in TV qualcosa del tipo ‘La gente sovrastima notevolmente ciò che sarà internet tra 5 anni e sottostima notevolmente ciò che sarà tra 10 anni’. Ci sono cambiamenti tecnologici di grande importanza in una fase simile adesso?», gli ha chiesto uno degli utenti.

Gates ha risposto: «L’AI è la più grande. Non penso che il Web3 (decentralizzazione e criptovalute ndr) abbiano avuto chissà quale impatto reale o che il metaverso possa rivoluzionare le nostre vite. Le tecnologie che più di tutte possono cambiare la nostra vita sono le IA».

Parlando nello specifico delle IA generative, cioè quelle in grado di creare contenuti originali in autonomia, Bill Gates ha aggiunto di essere rimasto «estremamente colpito dal loro tasso di miglioramento», aggiungendo di ritenere che avranno un impatto enorme. Rispondendo ad un altro utente, Bill Gates ha confidato di sperare che questo genere di IA possano fornire un aiuto anche nelle attività della sua fondazione, ad esempio velocizzando la ricerca medica o fornendo nuovi strumenti di apprendimento.