Alexander: Colin Farrell racconta della vergogna provata per le recensioni negative

Colin Farrell è considerato un grande interprete, ma, come quasi tutti gli attori, è dovuto passare anche da fallimenti cinematografici, e tra questi si può menzionare Alexander. Di recente Colin Farrell ha raccontato di essersi vergognato dopo l’uscita delle recensioni negative.

Ecco le sue parole:

Avevamo tutti delle grandi aspettative, nel senso che eravamo pronti con lo smoking (per la stagione dei premi ndr). Pensavamo cose del tipo ‘prepariamoci per gli Oscar’. Credevamo fosse un qualcosa di certo, considerando che dietro al progetto ci stava Oliver Stone. E poi sono uscite le recensioni, e ricordo mia sorella che mi diceva che non erano buone. Non c’erano percentuali su quanto fosse brutto il film, ma ci stavano alcune frasi in grassetto, e cose riguardo al protagonista, del tipo ‘Alexander il noioso, Alexander l’impacciato, Alexander il debole’. E così ho pensato ‘che me**a’. Riflettevo su cosa avrei potuto fare, mi sentivo così pieno di vergogna.

Perciò la lezione che Colin Farrell ha tratto da quell’esperienza è stata:

Le aspettative sono qualcosa di molto pericoloso. Abbiamo attraversato il mondo in duecento o trecento persone per sei mesi pur di realizzare questo film.

Per la sua performance Colin Farrell ottenne anche una candidatura ai Razzie Awards. Il film Alexander del 2004 ha avuto la regia di Oliver Stone, e nel cast contava interpreti come Angelina Jolie nei panni di Olimpiade, Anthony Hopkins come Tolomeo, Rosario Dawson che faceva Roxane, Val Kilmer interprete di Filippo, e Jared Leto come Efestione.

Il lungometraggio che racconta le vicende di Alessandro Magno ha una durata di quasi tre ore. Il film, è costato 155 milioni di dollari e ne ha incassati 167. Nonostante questo ha ottenuto buoni risultati con la versione home video.

Anche le critiche sono state miste, considerando che negli Stati Uniti Alexander è stato scarsamente apprezzato dalla critica, mentre a livello internazionale è stato meglio giudicato. Per questo motivo Oliver Stone ha parlato anche della scarsa conoscenza della Storia da parte degli americani, e perciò dell’incapacità di certi critici di saper giudicare un film su un personaggio storico dell’antica Macedonia. A posteriori, però, possiamo citare il giudizio di Alexander su Rotten Tomatoes, che ha ottenuto il 16% di approvazione della critica, ed il 35% da parte del pubblico.

Ecco il trailer del film.