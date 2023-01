Xbox: Developer Direct annunciato ufficialmente da Microsoft, ecco data e orario dell’evento

Microsoft ha annunciato ufficialmente l'arrivo del "Developer_Direct", l'evento che svelerà nuovi dettagli sui giochi Xbox first party in arrivo nel corso dell'anno.

Dopo i rumor degli ultimi giorni, Microsoft conferma le indiscrezioni, annunciando in via ufficiale l’arrivo del Developer_Direct. L’evento si focalizzerà sulle novità riguardanti i titoli Xbox first party in arrivo nel corso del 2023 e si svolgerà alle 21:00 italiane di mercoledì 25 gennaio 2023.

Stando ai dettagli condivisi da Microsoft sul sito ufficiale Xbox, nel corso dell’evento potremo scoprire nuovi dettagli su Redfall, Forza Motorsport, Minecraft Legends ed Elder Scrolls Online. Più nello specifico, ecco cosa possiamo aspettarci di vedere riguardo i giochi confermati:

The Elder Scrolls Online : lo Studio Director Matt Firor svelerà il principale aggiornamento del 2023, incluse le ultime regioni di Tamriel che diventeranno giocabili in ESO, oltre a una nuova importante funzionalità in arrivo. Il Developer_Direct sarà immediatamente seguito dall’ESO Chapter Reveal Event, ospitato da Zenimax Online Studios, che fornirà tutti i dettagli approfonditi che i giocatori di ESO vorranno sapere.

Forza Motorsport : il team di Turn 10 Studios ha lavorato duramente per offrire ai fan la nuova generazione di Forza Motorsport, costruita da zero per sfruttare Xbox Series X|S. Forza Motorsport è tornato e non vediamo l'ora di condividere altro gameplay e nuovi entusiasmanti dettagli.

Minecraft Legends : Mojang Studios mostrerà l'esperienza multiplayer PvP in Minecraft Legends, l'imminente gioco di strategia e azione dei creatori di Minecraft. Sviluppato in collaborazione con Blackbird Interactive e lanciato questa primavera, non perderti filmati di gioco esclusivi nel Developer_Direct.

Redfall: le menti dietro Dishonored e Prey, Arkane Austin, mostreranno diversi minuti di gioco dal loro prossimo FPS. Durante il Developer_Direct verrà mostrato il gameplay singolo e multiplayer, con maggiori dettagli su come tu e i tuoi amici sconfiggerete vampiri assetati di sangue sulla pittoresca isola di Redfall, nel Massachusetts. I fan possono aspettarsi di saperne di più su combattimento, personalizzazione, boss, mondo aperto e altro ancora.

Grande assente invece è Starfield, il colossale e attesissimo RPG di Bethesda in arrivo entro la prima metà del 2023 che sarà protagonista di un evento a sé nei prossimi mesi. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che potete seguire l’evento dal canale Twitch di Xbox a questo indirizzo o quello YouTube da qui.