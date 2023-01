Un matrimonio esplosivo: nuovo trailer del film con J.Lo e Josh Duhamel

Prime Video presenta oggi il secondo trailer della nuova commedia con protagonisti Jennifer Lopez e Josh Duhamel dal titolo Un matrimonio esplosivo: ve lo mostriamo sia in versione originale che in quella doppiata in italiano. La pellicola debutterà sulla piattaforma streaming il 27 gennaio.

Diretto da Jason Moore e scritto da Mark Hammer, il film vede nel cast anche Jennifer Coolidge, Sônia Braga, Cheech Marin, Selena Tan, D’Arcy Carden, Callie Hernandez, Desmin Borges, Steve Coulter, Alberto Isaac e Lenny Kravitz.

Sinossi:

In Shotgun Wedding, Darcy (Jennifer Lopez) e Tom (Josh Duhamel) riuniscono le loro adorabili ma molto supponenti famiglie per la location di nozze definitiva, proprio mentre la coppia inizia a vacillaree. E se ciò non fosse bastato a minacciare la celebrazione, tutti i partecipanti alla festa vengono presi in ostaggio. “‘Finchè morte non ci separi” assume un significato completamente nuovo in questa avventura esilarante e adrenalinica in cui Darcy e Tom devono cercare di salvare i loro cari, se non decidono di uccidersi a vicenda.

