Per chi fosse curioso di sapere quali sono le regioni più ricche d’Italia, ecco la classifica. In netto vantaggio ci sono le Regioni del Nord. La Lombardia, il Trentino, la Liguria e la Valle d’Aosta sono da annoverarsi tra le più ricche. In Liguria, Trentino e Valle d’Aosta il patrimonio pro capite per i nuclei familiari supera i 235 mila euro. Bolzano arriva a toccare 272.500 euro. La Liguria a 173 mila euro. Al secondo posto il Trentino con 169 mila euro.

Le regioni invece in cui si guadagna di meno e il patrimonio pro capite è più basso sono Calabria, Puglia e Sicilia. Non arrivano a quota 100mila euro. La Basilicata con il reddito pro capite tocca 10.100 euro superando le regioni citate sopra. Ecco i dati della classifica regione per regione relativi al reddito procapite per nucleo familiare:

Trentino-Alto Adige 42.300

Lombardia 38.200

Emilia-Romagna 35.300

Valle d’Aosta 35.200

Veneto 33.100

Lazio 32.900

Friuli-Venezia Giulia 31.000

Toscana 30.500

Piemonte 30.300

Liguria 29.678

Marche 26.600

Abruzzo 24.400

Umbria 24.300

Sardegna 21.300

Basilicata 20.800

Molise 19.500

Puglia 19.000

Campania 18.200

Sicilia 17.400

Calabria 17.100

In sintesi, il Nord Ovest è il più ricco d’Italia, secondo le statistiche. Fra i comuni più popolosi c’è invece l’Emilia Romagna. I redditi Irpef vedono in testa Milano con la soglia di 30mila euro pro capite. Subito dopo vengono Padova (25.487), Parma (25.355) e Bologna (25.334). Al quarto posto Roma (24.964).