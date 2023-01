Microsoft pronta a puntare 10 miliardi di dollari su ChatGTP: sarà integrata su Office, Bing e Outlook

Microsoft in trattativa per rilevare parte di OpenAI, l'azienda dietro alla potente IA ChatGTP. Il colosso avrebbe messo sul piatto 10 miliardi di dollari.

Dopo la notizia di una possibile integrazione della potente IA ChatGPT all’interno di Bing, sembra che Microsoft ora sia interessata ad acquistare una quota all’interno di Open AI, la sztartup che la possiede. Secondo un rapporto pubblicato da Semafor, il colosso di Redmond sarebbe pronto ad investire 10 miliardi di dollari. Le trattative sono ancora in corso.

Microsoft vede in ChatGPT – e nella tecnologia su cui si basa – un’importante risorsa per potenziare il suo intero ecosistema di prodotti e servizi. Non soltanto il motore di ricerca Bing, ma anche Word, PowerPoint e Outlook.

Sempre secondo Semafor, il round di investimenti coinvolge anche altre aziende, oltre che Microsoft, e complessivamente potrebbe portare alla raccolta di oltre 29 miliardi di dollari. Alcuni documenti visionati dalla rivista menzionavano la fine del 2022 come termine ultimo per la finalizzazione degli accordi preliminari, ma le trattative si sarebbero protratte più a lungo del previsto. L’ufficialità dell’accordo potrebbe arrivare a breve, forse già entro la fine di questo mese.

Microsoft avrebbe messo la condizione di poter beneficiare del 75% dei profitti di OpenAI fino al rimborso integrale della cifra investita. Al raggiungimento di questa condizione, Microsoft rileverà una quota del 49%, mentre altri investitori otterrebbero un altro 49%. In assenza di un annuncio ufficiale, queste informazioni vanno prese con la massima cautela. Sia OpenAI che Microsoft hanno scelto di non rispondere alle richieste di delucidazioni dei giornalisti americani.