L’istruzione non solo rende più intelligenti – ma protegge l’intestino

Un’importante ricerca della Edith Cowan University (ECU) in Australia occidentale, ha scoperto che una migliore educazione ha una forte correlazione genetica e un’associazione causale protettiva con diversi disturbi intestinali. Uno studio precedente del Centre for Precision Health (CPH) dell’ECU aveva scoperto un legame genetico tra la salute dell’intestino e il morbo di Alzheimer (AD), ma non era riuscito a stabilire se l’uno fosse la causa dell’altro. Questo studio apre un nuovo terreno scoprendo che un livello di istruzione più elevato protegge dai disturbi intestinali. Il direttore del CPH e supervisore dello studio, il professor Simon Laws, ha dichiarato che questi risultati si basano sul precedente lavoro del centro e forniscono ulteriori prove dei forti legami tra il cervello e l’intestino, noti come asse intestino-cervello.

“I disturbi intestinali e l’Alzheimer potrebbero non solo condividere una comune predisposizione genetica, ma anche essere influenzati in modo simile dalle variazioni genetiche alla base del livello di istruzione”, ha dichiarato il professor Laws. Questo studio ha esaminato le informazioni genetiche di oltre 766.000 individui, con particolare attenzione ai tratti cognitivi e ai disturbi intestinali, tra cui la malattia dell’ulcera peptica (PUD), la gastro-duodenite, la malattia da reflusso gastroesofageo (GERD), la sindrome dell’intestino irritabile, la diverticolosi e le malattie infiammatorie intestinali (IBD).

È emerso che livelli più elevati di istruzione e di funzionamento cognitivo riducono il rischio di disturbi intestinali. Il ricercatore principale, il dottor Emmanuel Adewuyi, ha dichiarato che i risultati hanno implicazioni significative. “I risultati supportano l’istruzione come possibile via per ridurre il rischio di disturbi intestinali. incoraggiando, ad esempio, un più alto livello di istruzione o un possibile aumento della durata della scolarizzazione”, ha affermato.

Funziona in entrambe le direzioni

Lo studio dell’ECU ha inoltre rivelato che l’intestino può influenzare anche il cervello. Il reflusso gastroesofageo dimostra di provocare un declino delle funzioni cognitive in una serie di tratti valutati nello studio, come l’intelligenza, le prestazioni cognitive, il livello di istruzione e il titolo di studio.

Sebbene sia il primo studio a riportare questa scoperta, i risultati supportano le recenti ricerche che riportano un’aumentata incidenza di demenza e reflusso, che, secondo il dottor Adewuyi, potrebbe contribuire a diagnosi più precoci e a potenziali trattamenti. “Il reflusso GE può essere un fattore di rischio per il deterioramento cognitivo, quindi è importante che gli operatori sanitari cerchino segni o sintomi di disfunzione cognitiva nei pazienti che presentano il disturbo intestinale”, ha detto. Questo potrebbe portare a una diagnosi più precoce del declino cognitivo e quindi a interventi più tempestivi volti a ridurne il tasso di declino”.