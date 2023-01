L’isolamento sociale influisce sul rischio di sviluppare demenza

Pubblicato sul Journal of the American Geriatrics Society, lo studio riporta un’indagine con dei dati abbastanza esplicativi. Tra i 5.022 partecipanti al National Health and Aging Trends Study, uno studio longitudinale e rappresentativo a livello nazionale sugli adulti anziani negli Stati Uniti, quasi un quarto (1.172 partecipanti, ovvero il 23,3%) era socialmente isolato. Dopo aver aggiustato per i fattori demografici e di salute, l’essere socialmente isolati (rispetto a non esserlo) è stato associato a un rischio maggiore del 28% di sviluppare demenza nell’arco di 9 anni, indipendentemente dalla razza o dall’etnia.

“I legami sociali sono sempre più considerati un fattore critico per la salute degli individui durante l’invecchiamento. Il nostro studio amplia la nostra comprensione dell’impatto deleterio dell’isolamento sociale sul rischio di demenza nel tempo”, ha dichiarato l’autore corrispondente Thomas K.M. Cudjoe, della Johns Hopkins University School of Medicine. “Spero che questo serva da campanello d’allarme per tutti noi per riflettere meglio sul ruolo delle connessioni sociali sulla nostra salute cognitiva”.