I brutti ricordi possono riaffiorare nella mente

Un nuovo studio sui topi ha delineato alcuni meccanismi chiave per il consolidamento dei ricordi remoti della paura. Inoltre, ha identificato l’incarnazione fisica di paure lontane in una parte dominante del cervello. Per comprendere meglio come questi ricordi traumatici vengono incorporati, i ricercatori hanno usato i topi ingegnerizzati con cellule nervose.

Comprendendo di più su come questi flashback traumatici vengono incorporati, potremmo migliorare le terapie e i trattamenti per coloro che li soffrono. Utile è stata una scossa elettrica come evento pauroso della memoria per i topi transgenici. I risultati hanno dimostrato che i ricordi di paura remoti memorizzati da qualche parte nel cervello venivano richiamati.

Le analisi di vari campioni cerebrali hanno rivelato un costante rafforzamento delle connessioni della memoria nella corteccia prefrontale (PFC). Questa è la zona del cervello responsabile del processo decisionale e del comportamento cognitivo. Ulteriori test hanno dimostrato che i neuroni di memoria nella corteccia prefrontale formano le strutture fisiche per i ricordi di paura remoti.

Sono i circuiti di memoria prefrontale che vengono progressivamente rafforzati dopo eventi traumatici e questo rafforzamento svolge un ruolo fondamentale nel modo in cui i ricordi della paura maturano in forme stabilizzate nella corteccia cerebrale per la conservazione permanente. Utilizzando un meccanismo simile, anche altre memorie remote senza paura potrebbero essere memorizzate in modo permanente nel PFC.

Jun-Hyeong Cho, neuroscienziato

Ci sono ancora molti studi da approfondire per esaminare questi meccanismi più da vicino. Gli studiosi analizzeranno se un indebolimento selettivo dei circuiti di memoria PFC sopprimerà il richiamo di ricordi di paura remoti. Sapere come questi ricordi vengono memorizzati e poi tornano indietro sarà essenziale per capire come trattare le persone con disturbi fondati su paura e traumi.