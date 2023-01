Hogwarts Legacy: il Cappello Parlante si mostra in un video

Avalanche Software ha pubblicato su Twitter un breve video che mostra più da vicino il Cappello Parlante. Avevamo già avuto modo di ammirarlo grazie ai primissimi trailer pubblicati dallo studio, ma grazie a questo piccolo filmato possiamo cogliere maggiori dettagli. Nel video, che trovate qui sotto, vediamo che il Cappello è molto simile a quello rappresentato nei film, anche se è presente qualche piccola aggiunta che gli fornisce un aspetto decisamente più logoro.

Remember, the witch or wizard always has the final say as to which House they belong to. #HogwartsLegacy pic.twitter.com/9vA7HVLMzk

— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) January 10, 2023