Heart e Soul: due cani randagi investiti, insieme fino alla fine

La storia di Heart e Soul è davvero toccante, due cani randagi soccorsi dopo un grave incidente. Entrambi sono stati investiti, mentre attraversavano la Highway 70 di St. Louis. Uno è stato preso in pieno e l’altro solo di striscio. Quest’ultimo ha vegliato l’amico gravemente ferito fino all’arrivo dei soccorritori dal Stray Rescue of St. Louis.

L’incidente ha causato un ingorgo sulla statale, e i soccorritori, anche se impegnati in un’altra emergenza, sono intervenuti subito. Molte persone si sono fermate intorno al cane investito senza sapere cosa fare, mentre l’altro amico a quattro zampe ululava in preda alla disperazione. I due cani sono stati curati nel più vicino centro traumatologico, dove Soul è stato sedato e visitato accuratamente. La spina dorsale del cane era stata recisa e non c’era modo di aiutarlo. Heart ha combattuto fino alla fine per stare vicino al suo compagno. I soccorritori gli hanno permesso di dare l’addio al suo grande amico Soul prima di addormentarlo per sempre.

Un video su internet ha mostrato lo straziante ultimo saluto dei due cani. Soul è immobile a terra, mentre Heart lo annusa e poi si accoccola accanto a lui. I soccorritori l’hanno tenuto con loro per tutto il tempo, sperando che capisse cosa stava succedendo. I soccorritori si sono seduti con loro per terra, poi alla fine Heart si è tranquillizzato salutando il suo amico per sempre.

Due cani uniti nella vita e nella morte, un amore e un’amicizia indissolubili. Heart è stata ripulita e visitata, verrà data in adozione. Inoltre, a Heart è stato dato un ciondolo da attaccare al suo collare con alcune delle ceneri di Soul. Un ulteriore modo per non dividersi mai.