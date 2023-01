Fibra Iliad ad un passo dai 10 milioni di utenti: il servizio in promo a 19,99€/mese

Iliad festeggia i 10 milioni di abbonati al suo nuovo servizio di fibra FTTH con un'offerta decisamente allettante. Ecco tutti i requisiti per approfittarne.

Iliad festeggia i 10 milioni di abbonati al suo nuovo servizio di fibra FTTH con un’offerta decisamente allettante. Tutti gli utenti mobile con offerta da 9,99 euro potranno abbonarsi anche al servizio di rete fissa ad un prezzo iper-competitivo: appena 19,99 euro al mese, contro i 24,99 euro normalmente proposti di listino.

Iliad offre una velocità complessiva in download fino a 5Gbit/s (porte Ethernet + Wi-Fi). L’offerta include anche la Iliadbox Wi-Fi 6, router di Iliad che offre fino a 1Gbit/s in download con la connessione Wi-Fi. Il router si controlla utilizzando l’applicazione Iliadbox connect, che tra le altre cose consente di programmare lo spegnimento del modem durante le ore notturne e di settare le configurazioni anche da remoto.

Se non siete già clienti di Iliad, nessuna paura: potete comunque attivare un’offerta Giga 150 da 9,99€ al mese e ricevere così il diritto di abbonarvi al servizio in fibra ad un prezzo vantaggioso. Chi ha già l’offerta Giga 150 non dovrà fare altro che accedere all’area riservata sul sito o sull’app ufficiale di Iliad.

Chi invece ha una delle altre offerte di Iliad avrà la possibilità di passare a Giga 150. A quel punto riceveranno la promozione nella loro area riservata.